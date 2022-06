Staatsschutz in Mönchengladbach ermittelt : Impfgegner-Schmierereien in Willich

Die Rückseite des „En de Hött“ am Markt in Willich. Foto: Julian Budjan

Willich Am Willicher Markt und am Schwimmbad De Bütt haben Impfgegner die Wände mit Botschaften besprüht. Warum hier der Staatsschutz aktiv wird.

„Impfen tötet“ ist an der Außenwand der Gaststätte „En de Hött“ im Schatten von St. Katharina nahe des Willicher Markts in krakeliger Schrift zu lesen. Ebenfalls ein paar hundert Meter weiter an der Rückseite des Freizeitbads De Bütt. Graffiti wird ja gemeinhin als Kunst gesehen, aber hier ging es offenbar einzig darum, Wut in die Welt zu schmieren. Die Willicher der Facebook-Gruppe, in der ein Foto der Krakelei gepostet wurde, sind entsetzt: „Das ist nicht nur völlig falsch, sondern auch eine Sauerei und pietätlos. Vielleicht haben die Verursacher wenigstens den Anstand, das wegzumachen“, schreibt Einer

Einer Andere schreibt, dass sich der Schriftzug schon seit ein paar Wochen im Willicher Zentrum finde. Gemeldet hat den Vorfall bisher niemand, heißt es auf Anfrage von der Polizei Viersen, die den Fall an die Kollegen aus Mönchengladbach weitergegeben hat, wo nun Strafanzeige gestellt wurde.

Nahe des Draußen-Bereichs am Schwimmbad ein weiterer Schriftzug. Foto: Julian Budjan

Denn dort sitzt der auch für den Kreis Viersen zuständige Staatsschutz. Dieser werde immer bei politischer Kriminalität aktiv, und darunter könnten eben auch politische Botschaften aus dem Impfskeptiker-Milieu fallen, wie ein Sprecher der Polizei erklärt: „Neben Rechts- oder Linksextremen und Islamisten hat der Staatsschutz mittlerweile auch Corona-Leugner und Impfgegner im Blick, weil es hier um eine heterogene Szene geht, in der der Übergang zu Verschwörungstheorien fließend ist.“

Dass der Staatsschutz nun wegen der Schmierereien in Willich ermittle, habe etwas mit der Zuständigkeit und nicht mit dem Straftatbestand zu tun. „Wir sprechen von einer Sachbeschädigung – unabhängig davon, was da steht“, so der Polizeisprecher. Ob daneben die Straftatbestände Volksverhetzung oder Beleidigung erfüllt seien, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden. Das sei aber unwahrscheinlich, weil keine bestimmte Gruppe oder einzelne Personen herabgewürdigt wurden, wie das etwa bei rassistischen oder antisemitischen Botschaften der Fall ist. Vom Recht auf freie Meinungsäußerung sei eben viel abgedeckt, so der Tenor der Polizei Mönchengladbach.