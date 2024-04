Kommentar Willicher Haushalt: Warum nicht gleich so?

Dass der Rat in Willich nun den Haushalt verabschiedet hat, ist sehr gut. Die Einigung ist am Ende ein für alle gangbarer und mithin guter Kompromiss. Insofern stimmt, was Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) sagt: Es ist ein Musterbeispiel für Demokratie. Und doch sei die Frage erlaubt: Warum nicht gleich so? Die Grabenkämpfe in der Willicher Politik haben eine Verzögerung herbeigeführt, die nun verhindern könnte, dass dringende Sanierungen in Schulen in den Sommerferien vorgenommen werden können. Die jetzt bewiesene Art eines konstruktiven Umgangs hätte auch im März bereits als gangbarer Weg zur Verfügung gestanden.