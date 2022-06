Schützenfest in Erfttal : Ein Königspaar mit Erfahrung

Erfttal Günter und Elisabeth Ludwigs repräsentieren beim Schützenfest den Bürger- und Schützenverein Erfttal. Beide sind leidenschaftliche Sportschützen.

Schützenkönig Günter I., inzwischen 84 Jahre alt, war 14 Jahre lang Mitglied im Neusser Jägerkorps und dessen Fahnenkompanie, marschierte anschließend als Grenadier im Fahnenzug 1960 mit, in dem er später Zugführer wurde, und feiert als Scheibenschütze in Reuschenberg mit. In Erfttal, wo das Paar seit Jahren lebt, engagierte sich Ludwigs auch als Schützenpräsident. Als „Ehrenpräsident“ hat er heute seine Heimat beim Artilleriekorps.

Seit 62 Jahren ist er mit Ehefrau Elisabeth verheiratet, mit der er die Freude am Schießsport teilt. „Gegen sie zu gewinnen, verlangt ein enormes Können“, sagt Ludwigs, der lange den Schießsportverein Neuss führte und noch immer Vorsitzender des Rheinischen Schützenbundes im Bezirk Neuss ist, der ihm 2019 das Ehrenkreuz in Silber verlieh.

Mit soviel Erfahrung und natürlicher Autorität ist Günter Ludwigs vielleicht der richtige König in einem turbulenten Jahr, in dem kurz vor dem Heimatfest die Präsidentschaft – nach Unvereinbarkeiten im Komitee – von Frank Buchholz auf Marcus Kemmerling wechselte. Buchholz, ebenfalls Artillerist, hätte das Königspaar nach eigenem Bekunden gerne noch bis zum Schützenfest begleitet.

Die Abläufe des Festes wurden zum Teil neu organisiert. „Wir hoffen“, sagt Oberst Siafkos, „dass wir unser Schützenfest so noch attraktiver gestalten konnten.“ Los geht es am Freitag nach dem Böllern mit dem Abend der Jugendabteilung und dem Fackelzug. Der Samstag bietet vormittags einen Frühschoppen und am Abend – nach Gedenkfeier und Umzug – den Krönungsball. Höhepunkt des Festprogramms am Sonntag ist – nach Feldgottesdienst und Frühschoppen – die Königsparade um 16.30 Uhr, der sich Festakt und Ball anschließen.