Sommerbrauchtum in Düsseldorf : Bruderschaft in Wittlaer engagiert sich für die Ukraine

Die Band Spade Bandits reist von der Insel Fehmann an, um beim Schützenfest in Wittlaer zu spielen. Foto: Spade Bandits

Düsseldorf Mit einem Benefizkonzert beim Schützenfest wird Geld gesammelt. Das ist nicht die einzige Neuerung.

Ab Donnerstag, Fronleichnam, wird in Wittlaer wieder bis einschließlich Montag, 20. Juni, Schützenfest gefeiert. Die Bruderschaft hat die zwei Jahre Zwangspause genutzt, um neue Konzepte und Abläufe für die Feierlichkeiten zu erarbeiten. Es wird diesmal ein Benefizkonzert geben und die neuen Majestäten werden bereits am Sonntag ausgeschossen. Das hat auch Auswirkung auf die beliebte Erbsensuppe.

Das Fest startet am Donnerstag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt auf dem Schützenplatz am Fritz-Köhler-Weg, an dem sich die Fronleichnamsprozession durch das Dorf anschließt. Mittags öffnet die Kirmes und ab 15 Uhr wird dann beim „Tag der Jugend“ ein Programm für die jüngeren Gäste im und um das Festzelt geboten. Daran schließt sich um 18.30 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukraine an. Während sonst der Eintritt beim Schützenfest frei ist, wird hier ein Eintritt von 10 Euro für den guten Zweck genommen.

Auf der Bühne stehen dann Musiker, die einen Bezug zu den Wittlaerer Schützen haben. Guido Thielscher beispielsweise ist aktives Mitglied der Jäger-Kompanie, aber seit einigen Jahren auf Fehmann zu Hause. Er reist jedes Jahr mit seiner Frau zum Schützenfest in Wittlaer an. Und dieses Jahr eben auch mit seiner Band „Spade Bandits“. Von Fehmann aus organisiert Thielscher zudem das gesamte „Ukraine Friedenskonzert“. „Die Bereitschaft aller Musiker, sich ohne Gage daran zu beteiligen, war groß. Zudem sind wir alle froh, endlich mal wieder auf einer Bühne stehen zu können“, sagt Thielscher.

Mit dabei ist auch die Kultband „Fat City Band & the famous Fat Horns“, die schon vor 30 Jahren auf dem Fest gespielt hat. In den Ursprungszeiten haben eine Menge Wittlaerer in der Band mitgemischt, so auch Guido Thielscher. Heute sind noch drei waschechte Wittlaerer vertreten, unter anderem auch Söhne von schon verstorbenen Mitgliedern der Bruderschaft. Der Kontakt zu der dritten Band „Sake the Dog“ wurde über deren Bassisten hergestellt, der ein ehemaliges Mitglied der Fat City Band ist. Das Repertoire der drei Bands ist buntgemischt, reicht von Rockklassikern über diverse andere Musikrichtungen bis hin zu den aktuellen Charts, umfasst gecoverte und eigene Stücke.

Am Freitag ist dann Ruhetag, bevor das Fest wieder am Samstag Fahrt aufnimmt. Weitere Höhepunkte sind dann ein Platzkonzert auf dem Festplatz um 17.30 Uhr, der Große Zapfenstreich um 19 Uhr und der Familienabend, bei dem die Prime-Time-Band spielt, um 19.30 Uhr.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Ermittlung der neuen Majestäten. Diese werden das seit drei Jahren amtierende Königspaares Holger und Andrea Loppe sowie das Schülerprinzenpaares Emily Zakrzewski und Milo Staykoff ablösen. Der Vereinsvorstand erhofft sich durch die Verlegung auf den arbeitsfreien Sonntag eine höhere Beteiligung am Schießen.

Am Sonntag wird die beliebte Erbsensuppe gekocht nach einem Geheimrezept gekocht und als Stärkung verkauft. „Wer Montag am Mittag kommt, wird vor leeren Suppenkesseln stehen“, warnt Schützensprecher Kaspar Hilger. Um 17 Uhr startet der große Festumzug und am Abend spielt ab 19.30 Uhr beim Königsball das Orchester Ardo.