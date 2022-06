IOS-Bewegungszentrum in Willich eröffnet : Warum man mit Einlagen Bewegungen neu lernen muss

Mit speziellen sensorischen Sohlen werden bei IOS die Füße und ihre Fehlstellungen vermessen und Einlagen per Computer designt. Foto: Julian Budjan

Willich Der Einlagen-Spezialist IOS hat in Willich ein Bewegungszentrum eröffnet. In therapeutischen Trainings sollen schiefe Haltung und falsche Bewegungsabläufe beim Gehen nachhaltig korrigiert werden. Wie das funktioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unser Körper leiste bemerkenswertes, sagt Alex Klapdor, „wie von selbst synchronisiert er asymmetrische Körperhälften, gleicht muskuläre Defizite aus, um stabil zu sein und energieeffizient zu arbeiten.“ Doch dieser Automatismus sei auch die Ursache für viele Beschwerden. Klapdor ist Geschäftsführer der Willicher Firma IOS-Technik, die Menschen mit Spezialeinlagen hilft, schiefe Haltung oder krumme Füße zu korrigieren. Auch viele Spitzensportler sind Kunden und versprechen sich durch die Einlagen Leistungssteigerungen, früher etwa das Fußballteam von Bayer Leverkusen.

In einer Bewegungsanalyse werden Probleme festgestellt und die Füße mit hochspezialisierten Sensoren-Sohlen vermessen. Dann werden am Computer die Einlagen designt und in der hauseigenen Manufaktur per 3D-Druck produziert und in Handarbeit zusammengesetzt. Je nach Verwendungszweck - ob Therapie oder Sport - wird mit unterschiedlich harten Schaumstoffen gearbeitetDas Unternehmen wirbt damit, dass seine Einlagen dann die Fußachsen von Platt-, Spreiz- oder Senkfüßen und damit auch X- oder O-Beine viel genauer korrigieren als es herkömmliche Einlagen der Orthopäden tun. „Wir haben allerdings gemerkt, dass viele Kunden gar nicht wissen, wie sie sich mit den neuen Einlagen richtig bewegen“, sagt Klapdor, weil sich über viele Jahre und Jahrzehnte antrainierte Bewegungsroutinen nicht so einfach aufbrechen ließen.

Geschäftsführer Axel Klapdor im neuen zweistöckigen Bewegungszentrum, Renovierung und Einrichtung haben fast eine Million Euro gekostet. Foto: Norbert Prümen

Info Auch viele Orthopäden arbeiten mit den Einlagen Kosten Jeder, der schon eine IOS-Einlage hat, kann die Trainingsstunden für jeweils 69 Euro buchen. Die Einlagen kosten zwischen 100 und 300 Euro. Netzwerk 30.000 Kunden hat das Willicher Unternehmen, sie kommen auch aus Belgien, Holland oder Frankreich. 60 Orthopäden arbeiten deutschlandweit mit den IOS-Einlagen. Sie vermessen in ihren Praxen ebenfalls mit bereitgestellter Sensoren-Technik.

IOS hat deshalb sein Konzept um eine Therapie-Komponente erweitert. Im neu eröffneten Bewegungszentrum, das an den restlichen Komplex in Willich-Münchheide angeschlossen ist, sollen die Kunden unter Anleitung von Sporttherapeuten und „Bewegungsexperten“ lernen, mit ihren neuen Einlagen, Gang und Haltung zu verändern. Dazu gehören im ersten Schritt Lauf und Bewegungsübungen auf einer Tartan-Laufbahn, die gefilmt werden, um per Video festzuhalten, wo sich ungesunde Bewegungen eingeschlichen haben, „denn man selbst nimmt das selbst häufig gar nicht wahr“, so Klapdor.

Ein individueller Trainingsplan wird auf den Einzelnen abgestimmt, in fünf oder zehn Einheiten sollen „die Kunden ihr eigener Experte werden“, sagt Lukas Terkatz, Leiter Marketing. Und dabei geht es nicht nur ums Laufen. Auf 600 Quadratmeter Trainingsfläche finden sich auch vier Multifunktionswände. Dort können Platten- und Stangensysteme oder Gummibänder für verschiedene Übungen integriert werden, wie Dinah Grote erklärt, die das Bewegungszentrum leitet. Zudem gibt es kleine Räume für individuelle Trainingsstunden. Doch warum das Ganze?

„Neben Koordination und Mobilität geht auch darum, die Nacken- und Rückenmuskulatur gezielt zu trainieren und zu dehnen“, sagt Terkatz, um muskuläre Defizite, die sich durch eine schiefe Haltung oder nach einer Verletzung gebildet haben, loszuwerden. Begleitet werden die Trainings auch von einem Sportwissenschaftler, der in den folgenden Jahren wissenschaftlich untersucht, welche Erfolge diese gezielten Trainings und Handreichungen für Zuhause in Kombination mit den Einlagen haben können.

Der 3D-Drucker soll bald Tag und Nacht von Robotern bedient werden. Foto: Julian Budjan