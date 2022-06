Konzert in Neersener Friedenskirche : Ein Chor-Abend voller Liebe für die Musik

Neersen Der Chor der Emmaus-Kantorei aus Willich sang in Neersen nach langer Pause ein emotionales Konzert. Die Stücke, die von der Romantik bis in die Neuzeit reichten, waren Botschaften, passend zu den Krisen dieser Zeit.

Von draußen zieht der Duft der Bäume in die Friedenskirche in Neersen, auch ein gelegentliches Hundebellen und das Singen der Vögel verirrt sich hierher. Drinnen erfüllen die Sängerinnen und Sänger der Emmaus-Kantorei Willich mit ihren harmonisch zusammenklingenden Stimmen den Raum.

Am späten Sonntagnachmittag gab der Chor ein Konzert, dem Chorleiter Klaus-Peter Pfeifer das Motto „Ich liebe Musik“ vorangestellt hatte. Dass er damit den Nerv seiner Sänger getroffen hatte, konnte man hören, spüren und in den strahlenden Gesichtern der Akteure erkennen. Kreiskantor Klaus-Peter Pfeifer, seit 1976 Chorleiter, begrüßte die Gäste und freute sich mit ihnen auf einen „besonderen Abend nach einer langen schrecklichen Zeit“.

Es war kein reines Chorkonzert, auch die Eule-Orgel kam mit Solostücken zum Einsatz. Pfeifer erinnerte daran, dass das Instrument vor 40 Jahren in den Dienst genommen worden sei. Die Orgel brachte Jens-Peter Enk, Kirchenmusikdirektor aus Wuppertal, in allen Facetten aufs Schönste zum Erklingen, nicht nur in den Solostücken, auch in der Begleitung des Chores. Bei manchen Stücken wechselte er an den Flügel.