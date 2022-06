Brauchtum in Schwalmtal : St.-Johannes-von-Nepomuk-Bruderschaft feiert mit vielen Gästen

Schwalmtal Das Schützenkönigspaar Thomas und Sabine Höpfner freut sich auf die Festtage in Ungerath. Das sind die Höhepunkte im Programm mit Party, Paraden und Bällen.

Sie starten am 17. Juni um 20 Uhr eine zünftige Mallorca-Party mit DJ Marc im Festzelt an der Ungerather Straße; dafür wird eine Cocktailbar aufgebaut. Der Eintritt ist frei - wie auch bei den anderen Veranstaltungen der Kirmestage.

Am Samstag, 18. Juni, treten die Bruderschaftler um 13 Uhr bei Minister Carsten Rettig im Cleeracker an der Breslauer Straße an. Von dort marschieren sie zum Empfang im Altenheim an der Schillerstraße und weiter zum Festzelt. Sie erweisen Schützenkönig Thomas Höpfner, seinen Ministern Carsten Rettig und Björn Bors sowie dem Königsadjutanten Rolf Delaroy beim Aufstellen des Königsmaiens die Ehre. Danach ziehen sie weiter durch den Ort. Um 18 Uhr beginnt die Kranzniederlegung mit Großem Zapfenstreich am Ehrenmal in Ungerath. Um 20 Uhr kann beim Kirmes-Eröffnungsball getanzt werden, erwartet werden die befreundeten Gastbruderschaften aus Kirspel-Waldniel und Lüttelforst.