Stadt Willich : Zwei erste Plätze bei Umweltpreis

Willich Einer ging an die Schulgarten-AG der Astrid-Lindgren-Schule, der andere an Julia Kretschmar und Jost Goormann von der Robert-Schuman-Europaschule. Erstmals wurde ein Sonderpreis für bürgerschaftliches Engagement vergeben.

Regelmäßig prämiert die Stadt herausragende Leistungen für den Schutz der Umwelt mit Geld- und Sachpreisen im Wert von insgesamt 1000 Euro, langjähriger Partner und Sponsor ist die Sparkasse Krefeld. Wegen der „besonderen Qualität der eingereichten Beiträge sowie deren unterschiedlicher Ausrichtung wurden in diesem Jahr zwei erste Preise vergeben“, sagt Willichs Klimamanager Marcel Gellißen. Einer ging an die Schulgarten-AG der Astrid-Lindgren-Schule („Plastikfreies Frühstück! Nachhaltiges Lernen – lokal und global“), der andere an Julia Kretschmar und Jost Goormann von der Robert-Schuman-Europaschule („CO 2 zu Methan – vom schädlichen Treibhausgas zum erneuerbaren fossilen Brennstoff“).

