Gleichstellungsbeauftragte in Willich : Die Willicher „Kümmerin“

Willich Seit März 2019 ist Diana Schrader Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt. Zu tun gibt es in Sachen Gleichberechtigung noch genug, findet sie. Ihre Ideen hat die Corona-Krise zunächst gedämpft.

Und das nicht nur für die 900 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Willich, sondern für alle Menschen in Willich – natürlich auch für Männer. Die seien in ihrem Büro aber eher die Ausnahme. Es kommen im Regelfall Frauen zu ihr. Wobei sie den Anteil interner und externer Anfragen etwa gleich hoch einschätzt. Die sind so vielfältig wie das Leben: Da geht es um Probleme am Arbeitsplatz, mit Kollegen oder Vorgesetzten und um gesundheitliche oder private Schwierigkeiten wie Trennung und Scheidung.

Sie mache keine Rechtsberatung, könne aber oft Anregungen und Hilfestellungen geben. „Manchmal braucht man einfach jemanden zum Reden“, so ihre Erfahrung. Worauf sich jede und jeder verlassen könne: „Hier ist alles absolut vertraulich.“ Nach ihrem Amtsantritt in Willich im vergangenen Jahr habe sie sich zunächst einmal einfinden wollen, um im Frühjahr 2020 „durchzustarten“.

„Doch dann hat mir Corona so einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert sie. Denn Ideen gibt es viele: „Ich würde gern ein Frauenforum für Willich ins Leben rufen.“ Das soll Fraueninteressen in der Stadt vernetzen. Etwa zum Thema Angsträume in der Öffentlichkeit oder Benennung von Straßennamen nach Frauen. „Ein Frauengeschichtskreis könnte erforschen, welche interessanten Frauengestalten es in Willich gab“, so eine weitere Idee von Diana Schrader.