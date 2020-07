Kommunalwahl in Mettmann: Kandidatenportrait : „Mir geht es zu langsam voran“

Mettmann Andrea Metz (53) ist FDP-Vorsitzende und hat lange Erfahrung im Polit-Geschäft. Diese will sie für das Amt des Bürgermeisters nutzen.

Andrea Metz (53) tritt zur Kommunalwahl am 13. September als Bürgermeister-Kandidatin der FDP an. Für dieses Amt wirft sie langjährige politische Erfahrung in den Ring. 1996, „da war mein Sohn gerade ein paar Monate alt“, habe sie die Nachrichten im Fernsehen geschaut und sich aufgeregt. Das war die Initialzündung: Sie wollte nicht Beobachterin bleiben, sondern selbst Handelnde sein und die Zustände zum Besseren verändern. Und so suchte sie, damals noch in Düsseldorf lebend, zunächst den Kontakt zur FDP in der Landeshauptstadt und später, nach ihrem Umzug 1997 nach Mettmann, zu den Liberalen der Kreisstadt. Seit 2007 ist sie Ortsvereins-Vorsitzende. Doch warum gerade die FDP? „Den Freiheitsgedanken finde ich nach wie vor faszinierend. Man muss aber auch schauen, wie die Menschen im sozialen Miteinander leben.“