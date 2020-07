Mittelstand in Kamp-Lintfort : Hochschulprojekt fördert den Mittelstand

Professor Kasten Nebe (hier bei einem Vortrag in der Kinder-Uni) leitet gemeinsam mit Professor Rolf Becker das Projekt. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Als Unternehmen neue Wege gehen – auch, aber nicht nur in Krisenzeiten. Die Hochschule Rhein-Waal zeigt im Projekt „Cross Innovation Lab – NiederRhein“ Möglichkeiten auf, wie das funktionieren kann.

Frisch gestartet ist die Hochschule Rhein-Waal am Campus Kamp-Lintfort in Kooperation mit der Hochschule Ruhr-West, dem Agrobusiness Niederrhein, dem Mobile Communication Clusterund der Coduct GmbH in das Verbundprojekt „Cross Innovation Lab – NiederRhein“. Ziel des Projekts unter der Leitung von Karsten Nebe, Professor für Usability Engineering und Digitale Fertigung, und Rolf Becker, Professor für Physik mit dem Schwerpunkt Sensorik und Mechatronik, ist es, der abnehmenden Innovationsneigung im Mittelstand zu begegnen. Dazu soll ein neuartiger methodischer Ansatz für ein entsprechendes regionales System entwickelt werden, um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu verbessern.

„In Krisenzeiten, wie wir sie in den vergangenen Monaten erlebt haben, ist es für Unternehmen wichtiger denn je, flexibel agieren und reagieren zu können, neue Ansätze zu verfolgen und damit nach Möglichkeit auch kurzfristig neue Geschäftsfelder erschließen zu können. Das sichert die Wettbewerbsfähigkeit und den Erhalt von Arbeitsplätzen“, sagt Nebe. Das Projekt beruht in hohem Maße darauf, regionale Akteure durch „Mitmachen“ in konkreten Ideenfindungs- und Umsetzungsprozessen anzuregen. Die Methodenentwicklung erfolgt in mehreren Durchläufen anhand zeitlich begrenzter Projekte bis Ende März 2023.

Deren Ergebnis werden dann konkrete anschauliche Demonstratoren sein. Die an der Umsetzung beteiligten FabLabs der Hochschulen Rhein-Waal und Ruhr-West sind als offene Werkstätten ideale Orte für Inspiration, kreativen Austausch und die praktische Umsetzung („dritte Orte des Lernens“). Die regionalen Partner im Projekt tragen durch ihre Netzwerke und fachliche Expertise dazu bei, den fach- und branchenübergreifenden Ansatz des Vorhabens zu verwirklichen.

„Wir konnten bereits vorab mit einer praktischen Lösung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie starten. In Gemeinschaftsarbeit mit dem St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort und dem Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurden Gesichtsvisiere für medizinisches Personal entwickelt, die binnen kurzer Zeit, dank der Beteiligung aller Akteure, einsatzbereit waren“, berichtet Nebe.

Die potentiellen regionalen Teilnehmer – Hochschulen, Mittelstand, Wirtschaftsvertreter, Arbeitsvermittler, Schulen, Praktiker und Bevölkerung – werden in praktischen Workshops vernetzt und zur Mitarbeit angeregt. Hier werden transdisziplinäre Kenntnisse und Fähigkeiten in Lösungen umgewandelt (Cross Innovation). Das gemeinsam generierte Wissen sowie die Demonstratoren werden öffentlich geteilt (Open Source). Die Themen der Innovationsprojekte orientieren sich an den Leitlinien des operationellen Programms OP EFRE NRW, der Innovationsstrategie NRW, der Digitalstrategie NRW sowie der regionalen Entwicklungsstrategie ZIKON 2020 für die Region Niederrhein.