Gerarda Hages : Anratherin feiert 102. Geburtstag

Anrath Coronabedingt konnte Gerarda Hages nur in kleinem Kreis feiern. Bürgermeister Josef Heyes brachte ihr einen Präsentkorb. Das große Fest will die Seniorin im kommenden Jahr nachholen.

Auf ihren ungewöhnlichen Vornamen angesprochen, sagt Gerarda Hages: „Das ist ein flämischer Name, ich stamme aus Belgien.“ Ihren späteren Mann hatte sie während des Krieges in ihrer Heimat kennen und lieben gelernt. 1941 war sie nach Deutschland gekommen. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter. Sowohl einer der Söhne als auch ihr Mann starben bereits mit 67 Jahren.

Fotos an der Wohnzimmerwand zeigen, dass die Seniorin eine große Familie hat. Viele Mitglieder leben aber weit weg: Die Tochter wohnt in Villingen-Schwenningen, die sechs Enkel wohnen im Schwarzwald, in München, Krefeld, Mönchengladbach und Berlin. Gerarda Hages hat zudem sechs Urenkel. Hinzu kommen Nichten und Neffen in Belgien.