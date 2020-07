Golfanlage Duvenhof Willich : Schiefbahner machte Golf populär

Willich Hans Könen brachte den Golfsport einst nach Willich. Vor 25 Jahren entstand die erste Anlage auf Willicher Stadtgebiet. Seitdem ist vieles von Könens damaliger Vision Realität geworden.

Die Golfer verfügten damals über neun Bahnen, auf denen die Mitglieder des 1993 gegründeten GC spielten, und eine öffentliche Bahn. „Eigentlich wollte Hans Könen eine komplett öffentliche Anlage bauen. Aber das ließ sich in Deutschland nicht so realisieren. Golf war bei uns nicht so populär“, erinnert sich Michael Kerkhoff, seit 1995 einer der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Golfsport Willich GmbH.