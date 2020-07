Gewerbepark in Willich : Stahlwerk Becker: Bürger wollen dauerhafte Maßnahmen

Gewerbepark in Willich

Vandalismus im Gewerbegebiet Stahlwerk Becker in Willich ist immer wieder Thema. Im Juni haben Täter zuletzt besonders heftig gewütet. Foto: Polizei

Willich Die verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungsamt haben die Lage entspannt. Betroffene befürchten aber, dass auf Dauer alles wieder in den alten Zustand zurückfällt. Sie fordern langfristige Maßnahmen.

Unternehmen, die ihre Firmen im Stahlwerk Becker in Willich angesiedelt haben und dort teilweise auch gleichzeitig über Dienstwohnungen verfügen, sorgen sich um die Zukunft des Areals. Das ehemalige Stahlwerk, das in der Nachkriegszeit der britischen Rheinarmee als Stützpunkt diente, ist durch Vandalismus, Vermüllung und Ruhestörung durch nächtlichen Autoverkehr in den vergangenen Monaten immer wieder negativ aufgefallen.