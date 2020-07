Zur Bewässerung der Blumenbeete in Anrath : Werbering Anrath sucht Namen für neue Gießkutsche

Zur Bewässerung der Blumenbeete in Anrath

Anrath Ab sofort ist ein grüner Bollerwagen in der Anrather Fußgängerzone unterwegs. Er transportiert 250 Liter Wasser samt elektrischer Pumpe, Schlauch und Gießbrause. Es handelt sich um den neuen Gießwagen des Anrather Werberings.

Vor einigen Wochen ließen die Mitglieder des Werberings die gemauerten Blumenbeete in der Fußgängerzone bepflanzen. Die Bewässerung durch die Geschäftsinhaber beziehungsweise Anwohner gestaltete sich teilweise schwierig, wie der Werbering-Vorstand feststellen musste. Einige Beete drohten sogar zu vertrocknen.

Der Wunsch, die Blumenpracht zu erhalten, ließ beim Werbering die Idee eines Gießwagens aufkommen. Gemeinsam gingen die Mitglieder an die Umsetzung und überlegten, wie ein solches Fahrzeug möglicherweise aussehen könnte. Vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Corona-Pandemie kein Brunnenfest veranstaltet werden durfte, entschied sich der Werbering, Geld in die Hand zu nehmen, und ging an den Bau des Gießwagens.