Serie: Unsere Plätze : Kaum Leben auf dem Minoritenplatz in Neersen

Willich Der Minoritenplatz in Neersen war als zentraler Marktplatz mit Rathaus geplant, heute ist er der „Rote Platz“, benannt nach der rötlichen Pflasterung. Viele Bürger tun sich schwer mit dem Platz.

Es sei wirklich ein wenig trist, schließt sich ein 77-jähriger Neersener an, der mit dem Fahrrad hergeradelt ist und einen kurzen Stopp auf einer der in der prallen Sonne stehenden Bänke macht. Nicht weil es dort so schön ist, sondern weil er Zigarette rauchen möchte. Der Minoritenplatz in Neersen kann bei den Bürgern nicht wirklich punkten. Obwohl die Begegnungsstätte Neersen sowie der Post-Shop „Allerlei Schönes“ in einem nebenan liegenden Gebäude untergebracht sind, herrscht kein Leben auf dem Platz.