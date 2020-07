Großtagespflege in Willich : Neue Kita seit Beginn gut ausgelastet

Die Waldorf-Großtagespflege am Frienendorfweg wurde im November in Betrieb genommen. Foto: Stadt Willich

Willich Nach Waldorfpädagogik werden in der Großtagespflege „Morgensternchen“ in Willich neun Kinder betreut. Wegen der Corona-Pandemie musste die offizielle Eröffnung im Frühjahr ausfallen.

Eigentlich hätte im Frühjahr ein großes Einweihungsfest gefeiert werden sollen – aber auch hier hat die Corona-Pandemie die Pläne durchkreuzt: So muss die öffentliche Präsentation der neuen Großtagespflege am Frienendorfweg in Willich warten. Nach der Waldorfpädagogik werden in der im November 2019 in Betrieb genommenen Einrichtung „Morgensternchen“ neun Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut.