Gruiten : 85 Reifen am Gruitener Golfplatz abgekippt

Haan Hans-Joachim Friebe hat einen weiteren ärgerlichen Fund gemeldet: Der ehrenamtliche Naturschutzwart in Diensten des Kreises Mettmann hat 85 Altreifen auf dem Gelände des Gruitener Golfplatzes entdeckt.

Die bunt gekleideten Damen, die ihre Golf-Caddys über den Platz in Gruiten ziehen, grüßen allesamt freundlich. Man kennt sich und schätzt einander. Das Wohlwollen, das ihm entgegengebracht wird, weiß Hans-Joachim Friebe auch durchaus zu würdigen. Doch dann fällt sein Blick wieder auf den Haufen Altreifen, den jemand direkt am Rande der Golfbahn in die Landschaft gekippt hat, und seine Miene verdüstert sich: „Wer das getan hat, ist nicht irgendein einmaliges Müllferkel, das aus Not oder Gelegenheit heraus gehandelt hat“, sagt der ehrenamtliche Naturschutzwart in Diensten der Unteren Landschaftsbehörde: „Das sind professionelle Kriminelle. Die machen eine Menge Geld damit.“