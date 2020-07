Ferienalphabet – X wie Xylophon : Mit dem Xylophon das Alphabet lernen

Info

Schule Die Zentrale der Kreismusikschule befindet sich in Viersen; an Schulen in allen neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurde je ein regionales Musikschulzentrum eingerichtet, zum Beispiel am St. Bernhard-Gymnasium in Willich und am Thomaeum in Kempen.

Größe Die Kreismusikschule hat knapp 5200 Schüler und rund 60 Lehrer. Es gibt 34 Fächer und 40 Instrumente. Das Kursangebot mit 200 Schülern umfasst 500 Stunden pro Jahr.

Angebot Am beliebtesten ist Klavier (456 Schüler), gefolgt von Gitarre (300). Außergewöhnliche Instrumente wie Fagott oder Oboe werden ebenfalls unterrichtet.

Kontakt Ruf 02162 392321, E-Mail musikschule@kreis-­viersen.de