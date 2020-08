Serie: Unsere Plätze - Hubertusplatz : Das Herz von Schiefbahn

In Schiefbahn spielt sich das Leben rund um die St.-Hubertus-Kirche ab. Fotos (3): Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn In Schiefbahn spielt sich das Leben rund um die St.-Hubertus-Kirche ab. Sie ist der Mittelpunkt der Gemeinde und ein Treffpunkt für alle Generationen. Die Geschichte reicht weit zurück.

Die Skulptur mit dem Titel „Dorfgespräch“, die sich vor dem Haupteingang der Schiefbahner St.-Hubertus-Kirche befindet, könnte keinen besseren Platz haben. Die drei in ein Gespräch vertieften Männer, die einst von Loni Kreuder geschaffen wurden, spiegeln genau das wider, was den Platz rund um die katholische Kirche ausmacht: Hier trifft man sich und klönt.

Dass das auf dem Hubertusplatz der Fall ist, zeigt sich nur wenige Meter hinter der Skulptur. Unter den Sonnenschirmen des Eiscafés Marta herrscht rege Betriebsamkeit. „Es ist einfach schön, sich hier zu treffen. Es ist nett, man sitzt bequem, und diese Schiefbahner Ecke bietet eindeutig mehr Grün als der Willicher Markt. Daher halte ich mich gern in diesem Umfeld auf, wenn ich die Zeit dazu habe“, sagt Besucherin Margitta Kischel.

Bevölkerung Die Bevölkerung war bis Ende des 19. Jahrhunderts vorwiegend in der Landwirtschaft tätig. Große Brüche, die ein Drittel des Gemeindegebiets ausmachten, lieferten zudem Torf. Für den Weidegang gab es bis 1850 einen Kuh- und Gänsehirten. Er wurde zum Symbol der Gemeinde.

Besiedlung Bodenfunde beweisen, dass es schon in vorchristlicher Zeit eine Besiedlung Schiefbahns gegeben hat.

90. Geburtstag von Josef Germes in Schiefbahn

90. Geburtstag von Josef Germes in Schiefbahn : Damals war er der jüngste Malermeister weit und breit

Kirche in Sonsbeck

Kirche in Sonsbeck : Gerebernus-Gottesdienst im Park unter der Kapelle

Wobei der meiste Verkehr über die Hochstraße geht. „Aber auch wenn die Straße in der Nähe ist, fühle ich mich an dieser Stelle immer ein Stück weit wie im Urlaub“, sagt Yvonne Gold. Ein bisschen shoppen, ein leckeres Eis essen und es einfach genießen, inmitten des pulsierenden Lebens zu sitzen, ist ihre Devise.

Christine Jabin trifft sich gerne mit Freunden in diesem Teil Schiefbahns. „Die Menschen, mit denen man sich umgibt, machen den Platz aus“, philosophiert Besucher Ralf Müller mit einem Augenzwinkern, bevor er alles in dem kurzen Satz zusammenfasst, dass es hier einfach schön sei.

Aber nicht nur den Gästen gefällt es. „Es ist wunderschön, an diesem Ort zu arbeiten. Wir schauen direkt zum Vatikan“, sagt Galliano Quattrer mit einem lächelnden Blick in Richtung der Kirche. Der Inhaber des Eiscafés mag seinen zentral liegenden Arbeitsplatz. Mit dem Verkehr, der ständig über die Hochstraße rollt, hat er sich arrangiert. Das gehöre einfach dazu, sagt er. Dominic Wagner hat es sich derweil auf dem Brunnenrand neben der Kirche bequem gemacht.

„Es ist nett an diesem Platz. Nur die dicht vorbeiführende Straße macht es nicht so ganz gemütlich“, meint der Grefrather, der regelmäßig für Zahnarztbesuche nach Schiefbahn fährt und immer gerne ein wenig im Ort verweilt.

Rund um die Hubertus-Kirche ist ein bunt gemischtes Paket aus Einzelhändlern, Dienstleistern, Ärzten und Gastronomen zu finden. Es gibt eine Bäckerei und einen Metzger sowie einen Friseursalon. Der wöchentliche Markt siedelt sich, wie es auch schon in früheren Jahren der Fall war, rund um den Hubertusplatz an der Kirche an.