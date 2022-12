Bau soll noch 2023 beginnen Politik gibt grünes Licht für Gewerbegebiet Münchheide V

Auf 180.000 Quadratmetern soll Modernes entstehen: Frischluftschneisen, die entlang von Grünflächen wie dem „Pocket-Park“ als grüne Lunge und Treffpunkt verlaufen und auch den Versorgungsleitungen dienen. Ein Ladepark für E-Autos sowie eine Pflicht für Dachbegrünung oder Photovoltaik für Gebäude – mit baulichen Ausnahmen: Die Quote soll bei 80 Prozent liegen. Von einer verpflichtenden Fassadenbegrünung wurde abgerückt. Die Grünen lobten das Konzept in der Vergangenheit, hätten es aber gerne noch „etwas grüner“ gehabt. So sei eine Vorgabe von acht Pflanzen pro Quadratmeter auf dem Dach gut, eine Vorgabe für eine Mindestleistung bei Photovoltaik fehle aber. Zudem hätte man sich angesichts von teilweise bis zu 17 Meter hohen Gebäuden wegen des Landschaftsbildes und aus ökologischen Gesichtspunkten die Pflicht für Fassadenbegrünung gewünscht. Beides wurde von den anderen Fraktionen und der Verwaltung abgelehnt.