Sozialausschuss Kein Rettungsschirm für Willicher Vereine

Die Mitglieder des Ausschusses verständigten sich darauf, dass Vereine, die dennoch nicht über die Runden kommen, nachträglich Hilfen einzeln beantragen könnten. Der Vorsitzende Guido Görtz (CDU) hatte vorgeschlagen, lieber in Einzelfällen zu schauen, „wie die Hilfe des Landes wirkt, und punktuell pfeilscharf statt pauschal“ zu helfen. Für Franz-Josef Stapel (FDP) war die Ablehnung des Rettungsprogramms auch eine Prinzipienfrage, hatte die SPD doch zuletzt im Sozialausschuss der Tafel eine Hilfe über 3000 Euro mit Verweis auf die Landesförderung verwehrt. Röhrscheid kündigte an, die Tafel-Entscheidung in der Fraktion noch mal diskutieren zu wollen, gab aber zu bedenken, dass einige Vereine derart existenzgefährdet seien, dass sie womöglich nicht auf die Landesförderung warten könnten.