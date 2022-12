Verkehr für Neuss Kampf gegen Schlaglöcher und Co.

Das Schadensbild an den genannten Straßen ist an allen drei Straßen vielschichtig: So sind dort nicht nur Schlaglöcher und sogenannte Frosthebungen (so wird die Anhebung des Untergrunds durch Eisbildung bei anhaltendem Bodenfrost genannt) zu sehen, sondern auch Risse und Kantenabbrüche. Als Ursache werden unter anderem die erhöhte Verkehrsbelastung (Stichwort Bus-Trasse) und Aufgrabungen durch nachträgliches Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen genannt.