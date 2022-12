Serie zur Willicher Stadtgeschichte: Die 60er-Jahre Auf dem Weg zur Wohlstandsgesellshaft

Anfang der 60er-Jahre setzt in Schiefbahn die Planung für ein modernes Krankenhaus ein. Es soll das 1914 fertiggestellte Hubertusstift, zunächst ausgestattet mit 21 Betten und einem OP-Saal, den Erfordernissen der Gegenwart anpassen. In mehreren Etappen wird es in den kommenden Jahrzehnten erweitert. Der Hintergrund: Das Schiefbahner Stift krankte wie so viele Häuser im Kreisgebiet an einem grundsätzlichen Strukturfehler. Es war nicht aus einem Guss geplant, es war nach und nach errichtet worden. Problematisch waren die unterschiedliche Geschosshöhe der einzelnen Bauabschnitte und das Fehlen eines Aufzugs. Im Mai 1962 wird das Haus auf zwei Jahre für die nun erfolgenden Neubauarbeiten geschlossen, gilt es doch, die älteren Bauteile zu erneuern und mit Neubauten zu einer Einheit zusammenzufügen.