Testphase soll bald starten Kostenlose Tampons und Binden an Willicher Schulen

Der Vorschlag der Verwaltung kam nach einem Hinweis von den Grünen zustande: Die Fraktion hatte auf ein Pilotprojekt in der Landeshauptstadt Düsseldorf aufmerksam gemacht: Dort war in 2021 eine Testphase an 13 weiterführenden Schulen durchgeführt worden: Junge Mädchen konnten in den Damen-Sanitärräumen an Automaten kostenlos Binden und Tampons erhalten. Das Ergebnis war so positiv, dass aus der Testphase im August 2022 ein Dauerbetrieb geworden ist: Es hat keine „relevanten Missbrauchsschäden“ gegeben. In Willich sollen die Automaten an den drei städtischen Schulen im nächsten Jahr aufgestellt und erst einmal für zwölf Monate getestet werden. „Das St.-Bernhard-Gymnasium ist natürlich eingeladen, an diesem (Projekt) teilzunehmen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.