Heimatbuch Anrath 2023 Diese Geschichten aus Anrath gibt es im neuen Heimatbuch

Seinen großen Auftritt hat das Anrather Heimatbuch traditionell beim Weihnachtsmarkt in Anrath. Doch den gibt es in diesem Jahr nicht. Einen ersten Vorgeschmack, was die Leser bei der diesjährigen 46. Ausgabe des Buches alles erwartet, gab es dafür neulich in der der Katholischen öffentlichen Bücherei. Als ein Programmpunkt innerhalb der erstmalig laufenden Aktion Heimatwochen stellte Marlies Pasch, Vorsitzende des Bürgervereins, zusammen mit etlichen Autoren das neueste Buch vor, das die Geschichte und Mundart der Gemeinde, das „Anrötsch Platt“ bewahren soll, sowie Personen, Vereine und Gruppierungen der Gegenwart vorstellt.