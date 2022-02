Mehr Stromgewinnung durch „Repowering“ : Grünen-Landtagskandidat möchte Windkraft-Update für Willich

Willich Landtagskandidat Paul Muschiol von den Grünen sieht im sogenannten „Repowering“ eine große Chance, die Stromgewinnung mit erneuerbaren Energien im Kreis Viersen voranzutreiben.

Ein derartiges Upgrade komme unter anderem auf der Willicher Hardt in Frage, aber auch auf bestehenden Flächen in Viersen und Schwalmtal, so Muschiol. Zusammen mit den Bürgern vor Ort wolle er die Flächen im Kreisgebiet weiterentwickeln. Hier sieht er die Vorhabenträger des Repowerings in der gesellschaftlichen Pflicht, die Betroffenen durch freiwillige, frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligungen mitzunehmen, wie vom Städte- und Gemeindebund NRW gefordert.