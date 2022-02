Corona im Kreis Viersen : Inzidenz steigt weiter – Impfbus ist unterwegs

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag, 10. Februar, 1317 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 8955 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 1298 in Willich, 1249 in Kempen, 951 in Tönisvorst und 505 in Grefrath.

Der Kreis Viersen setzt ab sofort einen Impfbus für mobile Impfaktionen ein. In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden steuert der Bus verschiedene Stationen im Kreis Viersen an. Die ersten Impfaktionen im Impfbus finden in der Zeit vom 14. bis 23. Februar an den Jobcentern in Viersen, Kempen und Nettetal statt – in Kempen am Mittwoch, 16. Februar, von 10 bis 16 Uhr an der Schorndorfer Straße. Ein mobiler Impftermin ist in Willich am Mittwoch, 23. Februar, 15 bis 19 Uhr, im alten Wasserwerk an der Walzwerkstraße. Das Angebot steht allen Personen ab zwölf Jahren offen. Eine Terminbuchung vorab ist nicht erforderlich.