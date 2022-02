Corona-Pandemie : Inzidenzwert steigt im Kreis Viersen auf 1500

Im Kreis Viersen sind aktuell 7796 Menschen infiziert. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen, also die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist auf genau 1500 gestiegen, wie der Kreis Viersen mitteilt. Am Dienstag hatte sie noch bei 1248,1 gelegen.

Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 1483,9.

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 9. Februar, 1486 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten damit 7796 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 1191 davon in Kempen, 917 in Willich, 885 in Tönisvorst und 487 in Grefrath.

Neue Fälle werden auch wieder aus Seniorenheimen gemeldet: Im Hubertusstift in Willich-Schiefbahn haben sich seit dem Vortag fünf weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert, im Seniorenhaus Kandergarten in Tönisvorst eine Person.

Die Neuinfektionen im Kreis Viersen verteilen sich auf die Altersgruppen wie folgt: 13,5 Prozent der Neuinfizierten sind bis neun Jahre alt, 18 Prozent zehn bis 19 Jahre, 12,2 Prozent 20 bis 29 Jahre, 16,6 Prozent 30 bis 39 Jahre, 12,7 Prozent 40 bis 49 Jahre, 13,9 Prozent 50 bis 59 Jahre, 6,7 Prozent 60 bis 69 Jahre, 2,8 Prozent 70 bis 79 Jahre, 2,6 Prozent 80 bis 89 Jahre, und 0,9 Prozent sind 90 Jahre oder älter.

Insgesamt konnten von den 32.188 Corona-Infektionen im Kreis Viersen 2644 Ansteckungen der Alpha-Variante zugeordnet werden, 268 Ansteckungen der Beta-Variante, 3058 Ansteckungen der Delta-Variante und 1521 der Omikron-Variante. Allerdings werden nicht alle Proben typisiert oder sequenziert, um herauszufinden, um welche Variante des Virus es sich handelt.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen stellt sich die Lage derzeit folgendermaßen dar: 44 Menschen werden im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt, einer von ihnen liegt auf einer Intensivstation und wird beatmet.

(msc)