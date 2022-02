Corona im Kreis Viersen : Zwölf neue Fälle im Hubertusstift

Im Schiefbahner Hubertusstift gibt es zwölf neue Corona-Fälle (Archivfoto). Foto: Wolfgang Kaiser

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag, 8. Februar, 1077 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 6510 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 998 davon in Kempen, 775 in Willich, 781 in Tönisvorst und 453 in Grefrath.

Durch einen Meldefehler sei in der Pressemitteilung von Montag, 7. Februar, eine verstorbene Person aus Kempen zu viel erfasst worden, teilt der Kreis Viersen mit. Die Angabe wurde in der Statistik bereinigt.

Im Seniorenheim Hubertusstift in Willich-Schiefbahn wurden zwölf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, im Altenheim St. Josef in Willich-Anrath sieben und im Haus Salus eine Infektion.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (die Sieben-Tage-Inzidenz) steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis Viersen von 1117,5 auf 1248,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1485,0.

(msc)