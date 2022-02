Am Sonntag zum Superbowl in Schiefbahn : Football-Schnupperstunde für Jugendliche bei den Riders

Am Sonntag zum Superbowl in Schiefbahn

Schiefbahn American Football boomt. Und die Schiefbahn Riders bieten zum Superbowl am Sonntag für alle Kinder und Jugendlichen ein Probetraining an. Eine Ausrüstung wird nicht benötigt.

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die American-Football-Fans warten schon ganz ungeduldig auf den Superbowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals. Auch für die Schiefbahn Riders, den American-Football-Klub aus Willich, ist dieser Termin nicht nur Pflicht, sondern sie nutzen diesen Tag auch, um Jugendliche für die amerikanische Sportart zu begeistern, die in Deutschland mächtig im Kommen ist.