Oldtimer : Hebmüller-Cabrios trafen sich am Museum

Willich Einige interessante Fahrzeuge des ehemaligen Karosseriebauers Joseph Hebmüller & Söhne waren jetzt am Nutzfahrzeugmuseum in Willich zu bewundern.

Joseph Hebmüller & Söhne war ein Karosseriebauer aus Wülfrath. Noch bevor es das Käfer Cabrio gab, entwickelte das Unternehmen 1949 einen eigenen Umbau. 675 Fahrzeuge wurden gebaut, bis die Werkshallen abbrannten. Und bis VW selbst ein Cabrio im Verkaufsprogramm hatte. Einige der Raritäten fuhren jetzt am Nutzfahrzeugmuseum von Klaus Rabe in Willich vor. Hingucker waren aber auch die beiden Opel Admiral Cabrio und die seltenen Tornax Rex, bei denen ebenfalls die Wülfrather intensiv Hand angelegt hatten.

Auch an das DKW 3-6-Cabrio von Aleksandra Lippert hatte Hebmüller Hand angelegt. Die Wülfrather Firma hatte aber nicht nur Spaßautos kreiert, wie der Hanomag Mannschaftswagen verriet. Klaus Rabe machte mit seinem Lkw-Museum mächtig Eindruck. Viele der Besucher waren zum ersten Mal dort und schauten sich mit leuchtenden Augen um. Wohl noch nie zuvor hatte der unrestaurierte Tempo Matador in Rot und Elfenbein mit der Aufschrift „Wurst- und Konservenfabrik Kurt Schellhaas“ so sehr im Mittelpunkt gestanden wie am Samstag. Der Grund: Unten rechts neben der Fahrertür ist das Emblem mit der Aufschrift „Hebmüller“ angebracht. Es signalisiert, dass das kleine Nutzfahrzeug kein Automobil von der Stange ist.