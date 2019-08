Benefizkonzert : Gil Ofarim singt in der Josefshalle

Willich Der Schauspieler und Sänger tritt am 4. Oktober für einen guten Zweck in Anrath auf. Karten sind ab sofort erhältlich.

Sabine Rudolph und Hans-Joachim Geilenkirchen vom Arbeitskreis Josefshalle der KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) ist die Freude anzusehen, wenn sie an den 4. Oktober denken. „Dann geht es bei uns in der Josefshalle richtig prominent zu“, berichtet Rudolph. Der 200 Quadratmeter große Saal mit Empore und Bühne verwandelt sich in einen Konzertraum. Der deutsche Rockmusiker und Schauspieler Gil Ofarim singt, begleitet von seiner Band, in der Josefshalle – und das für den guten Zweck.