Neersen : Schwungvolle Operngala zum Abschluss der Schlossfestspiele

Neersen Jan Bodinus, Intendant der Neersener Schlossfestspiele, darf sich vergnügt die Hände reiben. In diesem Jahr waren im Schnitt zwischen 90 und 100 Prozent der Tribünenplätze besetzt. Und die beiden Abende der Opern- und Operettengala, so Bodinus, „waren schon wieder im Februar ausverkauft“.

Seit 15 Jahren enden die Festspiele mit einer Gala der Deutschen Oper am Rhein. Stefan Heidemann, Bariton am renommierten Düsseldorf-Duisburger Opernhaus, kam auch diesmal mit einem Kollegen-Team in den Ratssaal, das mit beachtlich guten Stimmen schnell die begeisterte Zustimmung der Zuhörer fand. Heidemann konzipierte auch das Programm und stellte es unter das Motto „Volare e Cantare“ (fliegen und singen“). Da, wie das Sprichwort weiß, der Gesang Flügel verleiht, stand dem versprochenen „musikalischen Höhenflug in die Welt des Belcanto“ auch nichts im Wege. Mit „Volare“ schuf das Ensemble sofort gute Laune im Publikum.