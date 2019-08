Bilanz der Spielzeit : Schlossfestspiele weiter auf Erfolgskurs

Neersen Knapp 27.000 Zuschauer kamen zu den Schlossfestspielen in Neersen. Damit blieb diese Saison auf dem hohen Vorjahres-Niveau. Am wenigsten ausgelastet war das Kinderstück „Arielle, die kleine Meerjungfrau“.

Der Festspielverein sucht für die Saison 2020 etwa zehn bis 15 Zimmer, um Schauspieler oder Techniker in der Stadt unterzubringen. Vorsitzende Sabine Mroch und Geschäftsführerin Svenja Küppers-Heinrich appellieren an Willicher Bürger, möblierte Zimmer als günstigen Wohnraum anzubieten.

Es gibt wirklich nichts zu meckern, auch wenn man versteht, dass die erfolgsverwöhnte Mannschaft gerne die 27.000-Marke überschritten hätte – rein sportlich gesehen. Ansonsten strahlten am Montag beim Bilanzgespräch im Schloss Neersen alle um die Wette: Neben der Geschäftsführerin vor allem Intendant Jan Bodinus, aber auch Festspielvereinsvorsitzende Sabine Mroch. Sie hat auch die Kostenseite im Blick. Der Etat von über 600.000 Euro wird zu knapp zwei Dritteln durch die Kartenverkäufe erwirtschaftet, der Zuschuss der Stadt Willich macht etwa ein Drittel aus. Intendant Bodinus sieht sich deshalb auch zum Erfolg verdammt: „Wir müssen Erfolg haben, um das finanzieren zu können.“ Und ein wenig darf er sich auch selbst auf die Schulter klopfen, dass es jetzt viel mehr als die 21.000 Zuschauer in seiner ersten Spielzeit sind. Und der Berliner fügte hinzu: „Wir sind der BVB, wir wollen Meister werden.“

Eins verriet der Intendant schon über die nächste Saison. Poetry Slam wird es auch 2020 wieder geben. In diesem Jahr kamen 124 Zuschauer (Auslastung 72,94 Prozent), aber Jan Bodinus ist sich sicher, dass sich dieses neue Format herumsprechen wird und die Zuschauer­zahlen zunehmen. Ein Garant für ausverkaufte Vorstellungen sind immer die Gartenlesung unter Leitung von Christine Csar und die Opern- und Operettengala mit dem Ensemble der Deutschen Oper am Rhein. Auch die verschiedenen Angebote im Ratssaal sind gut gelaufen, Ausreißer nach unten war mit 35,88 Prozent „Theater, Theater“. Wie im Vorjahr erzählte Heinz-Hermann Hoff Vergnügliches aus der Theaterwelt.

Vorsitzende Sabine Mroch zog insgesamt eine zufriedene Bilanz. In diesem abwechslungsreichen Programm sei „immer gut, oft hervorragend“ gespielt worden. Die beiden neuen Ausstatter seien mit ihrer Arbeit beim Publikum gut angekommen. Auch die Zuschauerbühne fand viel Zuspruch. Bezahlt haben sie die Stadt und die NRW-Stiftung. Jetzt gehört sie dem Verein – der sie nun auch unterstellen und versichern muss, was wiederum die Fixkosten erhöht. Auch die neue Werkstatt sei wunderschön, aber teuer. Intendant Jan Bodinus zitierte Zuschauer, die ihm erzählten, es gebe am Niederrhein zwei Veranstaltungen, bei denen man sich früh um Karten bemühen müsse: Neben dem Open Air Kino auf der Krefelder Rennbahn seien das die Schlossfestspiele. Auch wenn viele Besucher von weiter her anreisen, kommt das Publikum der Schlossfestspiele noch zu zwei Dritteln aus allen Ortsteilen von Willich.