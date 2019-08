St.-Johannes-Schützenbruderschaft : Uwe Bäumges ist neuer König in Niederheide

Uwe Bäumges ist neuer König in Niederheide

Kurz, knapp und herzlich – so könnte man den Vogelschuss bei der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Niederheide am Montag Vormittag zusammenfassen. Uwe Bäumges, der einzige Bewerber um die Königswürde, holte bereits mit dem 33. Schuss den Vogel von der Stange.

Der 49-jährige Maschinenbau-Ingenieur ist Mitglied des Artilleriezuges „Flotte Sohle“ und hatte sich erst sechs Tage vorher – am Dienstagabend – als Bewerber beim Vorstand der Bruderschaft gemeldet, verriet sein Cousin Johannes Bäumges, Präsident der Bruderschaft. Der neue König wird begleitet von seiner Frau Daniela – und auch die beiden Kinder Kai und Svenja sind bereits in der Bruderschaft aktiv: Kai ist Tellschütze, Svenja Mitglied bei den „Herzdamen“. Der neue König hat bereits Erfahrung in Repräsentationsaufgaben bei den Schützen: Er war 2009 Minister bei seinem Schwiegervater Erhard Wolf.