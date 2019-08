Versteigerung von Requisiten der Schlossfestspiele Neersen : Der Dreizack kommt ins Kinderzimmer

Neersen 960 Euro, das ist das Ergebnis der ersten Requisiten- und Kostümversteigerung der Schlossfestspiele Neersen. Das Geld geht an das Projekt Kidz-Club.

Die 960 Euro der Versteigerung kommen dem Projekt Kidz-Club der Schlossfestspiele Neersen zugute. Schauspielerin und Theaterpädagogin Reinhild Köhncke geht im Rahmen des Projektes an die verschiedenen Grundschulen und bringt den Kindern mit der spielerischen Erarbeitung von Szenen Theater näher. Diese Arbeit steht immer mit dem Kinderstück der Spielzeit in Verbindung. In jeder Spielzeit sollen im Winter vor den Aufführungen die zweiten und dritten Schulklassen der Grundschulen Schauspielunterricht erhalten. Die Schulen wechseln von Spielzeit zu Spielzeit.

Auf dem Schlossinnenhof wird es voll. Rund 100 Besucher haben sich im Halbkreis um die Versteigerungsgegenstände aufgebaut, wobei sich etliche von ihnen direkt mit einem gelben Bieterkärtchen ausgerüstet haben, die Sabine Mroch verteilt hat. „Wir begrüßen Sie heute zu einer Premiere. Wir versteigern zugunsten des Projekts Kidz-Club“, legt die Vorsitzende vom Verein Festspiele Schloss Neersen los. Lange Vorreden gibt es nicht. Schauspieler Kay Szacknys im Kostüm des Tritons zieht ein. „Sie können Triton komplett für 75 Euro haben“, preist Mroch an, was bei den Anwesenden für ein herzliches Lachen und einen gespielt entsetzten Ausdruck bei Szacknys auslöst. „Nur das Kostüm“, betont der Schauspieler. Doch trotz Echthaarperücke samt Krone geht kein Bieterkärtchen in die Höhe. Auch bei der sich anschließenden Hydra, die Amanda Whitford in ihrer ganzen Pracht vorführt und zu der Küppers-Heinrich noch die Ersatztentakel plus ein zweites Kleid präsentiert, bleibt es ruhig. Dann schiebt sich ein erstes Bieterkärtchen hoch und geht auf den Startpreis von 50 Euro ein.