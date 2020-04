Auf dem Sand 2 : Anrather Bücherei öffnet am Dienstag am neuen Standort

Willich Die Katholische öffentliche Bücherei St. Johannes-Baptist Anrath öffnet am Dienstag, 5. Mai, wieder ihre Türen. Erstmals geht es damit an der neuen Adresse „Auf dem Sand 2“ los. Allerdings greifen auch hier besondere Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.

Eine kontaktlose Medienausgabe ist auch in der KöB Neersen möglich. Über den Online-Katalog können für bestimmte Wochentage Termine reserviert sowie maximal zehn Medien vorgemerkt werden. Diese können am ausgemachten Termin kontaktlos von einer Person abgeholt werden. Die Medienausleihe und -rückgabe erfolgt am Notausgang des Pfarrzentrums an der Hauptstraße, neben dem Haupteingang der Kirche. In der KöB in Willich kann nach entsprechender Bestellung per E-Mail oder Telefon sowie der Festlegung eines kontaktfreien Abholtermins per Telefon ebenfalls ausgeliehen werden. Mit reduzierten Öffnungszeiten ist indes die Stadtbibliothek in Schiefbahn seit Dienstag wieder am Start. Abstand sowie Mundschutz sind überall ein Muss.