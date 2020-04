Tag des Buches : Lesen in Coronazeiten

INFO

Bibliothekszentrale Wie gewohnt geöffnet von Dienstag bis Freitag, 10.30 bis 18.30 Uhr, und Samstag, 10.30 bis 13.30 Uhr.

Beschränkungen Drucken und Kopieren sind derzeit nicht möglich. Zahlungen nur am Kassenautomaten. Neuanmeldung nur online über bibliothek@moers.de möglich, die Anmeldebestätigung kommt per Mail, der neue Ausweis kann dann in der Bibliothek abgeholt werden. Die Außenrückgabe ist nur montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet, die Innenrückgabe unterbleibt. Ausleihen sind an zwei Selbstverbucher-Terminals möglich. Keine Fernleihe bis Anfang Mai.

Stadtarchiv Ab Dienstag, 28. April, wieder geöffnet. Vorherige Terminabsprache wird erbeten, da nur zwei Personen gleichzeitig die Angebote nutzen dürfen (Telefon 02841 201-737).

Open Library Der Bereich der Bibliothek bleibt vorerst geschlossen.