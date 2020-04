Anrath : Gasenzers feiern die Eiserne Hochzeit

Anni und Heinz Gasenzer sind seit 65 Jahren verheiratet. Foto: Monika Hennes

Anrath Heinz (90) und Anni (84) Gasenzer aus Anrath haben am 23. April ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Der gebürtige Kieler und seine heimatliebende Frau gaben sich in der Stephanskirche in Krefeld im Jahr 1955 das Jawort.

Als leidenschaftliche Skifahrer haben die beiden viele Schneepisten erkundet. Heute besuchen sie gerne Cafés und unternehmen gemeinsam viel. Familie und Freundschaften sind ihnen sehr wichtig und werden stets gepflegt. Ihre beiden Töchter mit Schwiegersöhnen sowie vier Enkel mit Partnern und sechs Urenkel runden das glückliche Familienleben ab. Leider ist durch diese schwere Zeit keine Feier und Zusammenkunft möglich, aber das holt das Paar sicherlich nach.

(msc)