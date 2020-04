Wesel : Zwei Schwerverletzte bei zwei Unglücken

Mit schweren Verletzungen mussten am Wochenende in Wesel zwei Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wesel Bei zwei Unfällen sind am Wochenende in Wesel eine 55-jährige Pedelecfahrerin und ein ebenfalls 55 Jahre alter Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, begegneten sich am Freitag gegen 11.50 Uhr im Bereich einer Hofeinfahrt an der Böckerschen Straße eine neunjährige Radlerin und eine 55-jährige Pedelecfahrerin aus Hamminkeln. Als die Frau dem Mädchen ausweichen wollte, rutsche sie mit dem Pedelec weg und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die Hamminkelnerin so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.