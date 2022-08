Vorfall in Brüggen-Bracht : Pedelecs verhakten sich – Paar stürzt

Brüggen Am späten Sonntagnachmittag sind ein Radfahrer (37) und seine neben ihm fahrende Begleiterin (36) auf der Straße Heidhausen in Brüggen-Bracht mit ihren beiden Pedelecs verunglückt.

Am späten Sonntagnachmittag sind ein Radfahrer (37) und seine neben ihm fahrende Begleiterin (36) auf der Straße Heidhausen in Brüggen-Bracht mit ihren beiden Pedelecs verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren beide nebeneinander auf der Straße, als sie mit ihren Rädern zu nah aneinander gerieten. Diese verhakten sich daraufhin, so dass beide zu Boden stürzten. Durch den Sturz verletzte sich der Mann leicht. Die Pedelecfahrerin zog sich Verletzungen an Kopf und Bein zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.