Drive-in unterm Kreuz : Ökumenischer Gottesdienst im Autokino am Rhein

Im neuen Autokino in Wesel soll es auch Gottesdienste geben (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wesel Die Idee, das nun aufzubauende Autokino an der Weseler Rheinpromenade auch für einen Gottesdienst zu nutzen, hat gefruchtet. Das Drive-in unterm Kreuz wird es am Sonntag, 26. April, 11.30 Uhr, auf dem Festplatz am Fluss geben.

Es wird ein ökumenischer Gottesdienst sein. Dies teilte am Freitag Niels Ebling von Wesel-Marketing mit. Ludger Hovest (SPD) hatte es unlängst angeregt, das Gespräch mit den Kirchen zu suchen. Genutzt werden kann die Technik, die im Rahmen der Filmreihe von Sparkasse und weiteren Sponsoren vom 22. bis 26. April eingesetzt wird.

Kreisdechant Stefan Sühling und Superintendent Thomas Brödenfeld kümmern sich gemeinsam um Planung und Durchführung des Gottesdienstes. „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, in dieser so besonderen Zeit der Kontaktbeschränkungen einen so besonderen Gottesdienst gestalten zu können“, erklärte Sühling. „Es liegt nahe, diese Besonderheiten im Gottesdienst anzusprechen und die Gegenwart Gottes gerade in ungewöhnlichen Bedingungen ins Wort zu bringen.“ Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst von Barbara Hochgürtel und Markus Zimmermann. Für den Gottesdienst gelten diese Rahmenbedingungen:

Besucher bleiben in ihren Autos. Auf dem Gelände sind höchstens 250 Fahrzeuge mit einer Maximalhöhe von 2,10 Meter zugelassen. Der Mindestabstand zwischen den Autos beträgt zwei Meter. Die Zufahrt ist ab etwa einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn ausschließlich über die Fischertorstraße möglich. Pro Auto sind grundsätzlich maximal zwei Personen zugelassen. Befinden sich mehr als zwei Personen im Fahrzeug, so müssen alle Insassen am Einlass per Ausweis nachweisen können, dass sie Mitglieder desselben Hausstands sind. Der Tonempfang auf dem Gelände erfolgt über das Autoradio. Die UKW-Frequenz wird dort bekanntgegeben.