In Wesel-Lippedorf : Beifahrer aus Wesel (21) bei Unfall leicht verletzt

In Wesel-Lippedorf

Wesel Bei einem Autounfall in Lippedorf ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 21-jähriger Weseler leicht verletzt worden. Er saß im Pkw eines Oberhauseners (21), der die Kontrolle über das Auto verloren hatte.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Oberhausener gegen 2 Uhr in einer Linkskurve der Emmelsumer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw überschlug sich. Die 19-jährige Beifahrerin aus Essen sowie der Fahrer blieben unverletzt. Der Weseler, der hinten im Fahrzeug saß, verletzte sich leicht und wurde ambulant behandelt. Der Wagen wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Darüber hinaus erwartet alle drei Insassen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Denn in einem Auto dürfen aktuell bekanntlich maximal zwei Personen sitzen, die nicht in einem Haushalt leben.