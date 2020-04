In der Schermbecker Lippeaue : Warten auf Knoblauchkröten-Nachwuchs

Die Biologische Station im Kreis Wesel hat dafür gesorgt, dass die Population der bedrohten Knoblauchkröten in der Dammer Lippeaue in den letzten dreieinhalb Jahren gewachsen ist. Foto: Biologische Station/Klaus Kretschmer Helmut Scheffler

Schermbeck Knoblauchkröten fühlen sich wohl in der Dammer Lippeaue. Projektleiterin Johanna Kasper freut sich über den Projekt-Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Um den Bestand der Knoblauchkröte zu erhöhen, die in der nordrhein-westfälischen Roten Liste der gefährdeten Tierarten geführt wird, startete die Biologische Station des Kreises Wesel (BSKW) im Jahre 2014 ein Projekt. In der Rückschau auf die Maßnahmen in den zurückliegenden sechs Jahren kommt die Diplom-Landschaftsökologin Johanna Kasper als Projektleiterin der BSKW zu der Beurteilung: „Dass sich die Knoblauchkröte in der Lippeaue so wohlfühlt, ist kein Wunder. In die offenen Sandböden der Binnendünen, Magerweiden und -wiesen können sich die Kröten besonders gut eingraben – so verbringen sie den Großteil des Jahres.“

Im Rahmen einer gezielten Suche nach den äußerst seltenen Knoblauchkröten wurden die BSKW-Mitarbeiter Anfang der 2010er Jahre im Kreis Wesel nur im Naturschutzgebiet Lippeaue Damm-Bricht fündig. Das etwa 1000 Hektar große Gebiet entlang der Lippe besteht vorwiegend aus Wiesen und Weiden mit eingestreuten Eichen-, Buchen- und Erlenbruchwäldern. Insbesondere die großflächigen Magerrasen und -weiden in der sandgeprägten Auenlandschaft der alten Lippe bei Damm sind ideal für die Knoblauchkröte, die auf offene, warme Standorte in direkter Nähe zu ihrem Laichgewässer angewiesen ist. „Denn fast zehn Monate eines Jahres verbringt die nachtaktive Art im Boden vergraben in einer Art Wohnhöhle – bis zu 60 Zentimeter tief und geschützt vor Austrocknung und Fressfeinden“, schildert Johanna Kasper die Lebensweise der Knoblauchkröte.

Mit der Aussetzung von 387 jungen Knoblauchkröten wurde im August 2016 begonnen. An der Aktion im Beisein des Bürgermeisters Mike Rexforth (3.v.r.) beteiligten sich neben der Projektleiterin Johanna Siewers (heute: Kasper, 2.v.l.) auch der Nabu-Mitarbeiter Norbert Menke (l.), der BSKW-Mitarbeiter Wilhelm Itjeshorst (2.v.r.), Rita Steinkamp (r.) als Eigentümerin des Geländes und Landwirt Hartmut Neuenhoff (3.v.l.) als Pächter. Foto: Biologische Station/Klaus Kretschmer Helmut Scheffler

Info So erkennt man die Knoblauchkröten Die Rufe Im Gegensatz zu den lautstarken Fröschen in Teichen sind Knoblauchkröten weitaus ruhigere Gesellen. Die Rufe sind wesentlich leiser und klingen etwa wie „wock...wock“ oder „klock...klock“. Für das menschliche Ohr sind die Rufe am besten wahrnehmbar, wenn man direkt im oder am Wasser steht oder ein Hydrophon benutzt.

Um dem Aussterben der Knoblauchkröte entgegenzuwirken, entwickelte die Nabu-Naturschutzstation Münsterland ab 2012 in Kooperation mit dem Lanuv und den Kreisen Warendorf und Borken ein „Life+“-Artenschutzprojekt zum Schutz der Knoblauchkröte. Ein wichtiger Bestandteil war dabei die Nachzucht der vom Aussterben bedrohten Knoblauchkröte. 2014 startete auch das Projekt der BSKW mit fachlicher und finanzieller Unterstützung durch den Kreis Wesel und die NRW-Stiftung. Die Neuanlage von vier Gewässern in der Lippeaue wurde darüber hinaus vom Land NRW getragen.

Nach dem regenreichen Jahresbeginn 2016 führte die BSKW im März 2016 eine Fangaktion in der Dammer Lippeaue durch. Mit Hilfe eines 400 Meter langen Amphibienfangzauns entlang von zwei Laichgewässern gelang es, acht Knoblauchkröten zu fangen. Im April wurden diese sechs Männchen und zwei Weibchen der Nabu-Naturschutzstation Münsterland übergeben. Bereits nach zwei Tagen laichten die Weibchen in der Nachzuchtstation.

387 junge Knoblauchkröten mit einem Gewicht von mehr als 15 Gramm wurden am 23. August 2016 von Westfalen aus ins rheinische Damm gebracht und zusätzlich zu etwa 1800 Kaulquappen auf einer Weide der Dammer Familie Steinkamp in der Lippeaue ausgesetzt. Die etwa drei Zentimeter großen Kröten konnten es kaum erwarten, bis die Klappdeckel der Kiste geöffnet wurden und sich die kleinen Kröten von der schützenden Sanddecke befreiten. Für den Rest sorgte strahlender Sonnenschein. Den mochten die nachtaktiven Kröten gar nicht und hatten nichts Besseres zu tun, als sich möglichst schnell in den sandigen Boden zu verkriechen.

„Die jetzt ausgesetzten Kröten benötigen etwa drei Jahre bis zur Geschlechtsreife. Wir hoffen, dass dann in der Lippeaue ein größerer Bestand entstehen kann“, wünschte sich im August 2016 Johanna Siewers (jetzt: Kasper). Inzwischen sind fast vier Jahre vorbei, und der Wunsch scheint Wirklichkeit zu werden. „Anfang der vergangenen Woche waren tagsüber etwa ein Dutzend Knoblauchkröten in den Gewässern der Lippeaue zu hören – das ist schon einmal ein gutes Zeichen. Wie viele nachts rufen, kann ich nicht sagen. Der Wasserstand ist in vielen Gewässern in der Lippeaue leider schon wieder gesunken, aktuell aber noch okay. Bei schönsten Sonnenstrahlen und gut gefüllten Gewässern im Naturschutzgebiet Lippeaue bei Schermbeck Damm/Bricht, beginnt das Krötenkonzert unter Wasser. Mit leisem ,wock-wock-wock’ werben die männlichen Knoblauchkröten um die Gunst der Weibchen. Die Rufe können dabei kaum bis an Land gehört werden, hier hilft ein Unterwassermikrofon.“

In den letzten Frühjahren fanden regelmäßig Kontrollgänge an den Gewässern statt, um den Wasserstand, eine mögliche Beschattung und Fischbesatz zu überprüfen und natürlich nach rufenden Tieren zu hören. „In sehr trockenen Jahren - wie 2018 und 2019 – blieben die Tiere aber die meiste Zeit im Boden, denn es fehlten Laichgewässer“, kennzeichnet Johanna Kasper die Lebensbedingungen der Knoblauchkröten in der Vergangenheit. Doch jetzt, nach einem regenreichen Frühjahr, seien die Gewässer entlang der Lippe voll und die Chancen für ein erfolgreiches Knoblauchkröten-Jahr stünden gut.