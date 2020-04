Im Hamminkelner Kreativhof Lehmberg : Ausstellung Herbst-Art wird im September fortgeführt

Werke rund um das Thema Fluginsekten sollen im Herbst in Hamminkeln gezeigt werden. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Hamminkeln Künstler aus ganz Europa können sich an einer ländlichen Kunstausstellung mit zu Bezug zu einem naturverbundenen Thema beteiligen.

Der Kreativhof Lehmberg veranstaltet, Stand jetzt, im September die Herbst-Art IV 2020 zum Thema „Fantastische Welten der Fluginsekten Evolution – Mutation – Selektion“. Künstler aus ganz Europa sind wieder dazu aufgerufen, zu einem Naturthema zwei kleinformatige Bildwerke im Original einzusenden. Skulpturen und Bildhauerei ist nach Absprache möglich. Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage zu erfahren. Seit 2017 veranstaltet der Kreativhof Lehmberg in Hamminkeln im September dieses Format einer ländlichen Kunstausstellung mit Bezug zu einem naturverbundenen Thema.

Allerorts ertönten die Stimmen nach mehr Umweltschutz, mehr Achtsamkeit und Verantwortung jedes Einzelnen gegenüber der Natur und deren Erhalt sowie Maßnahmen für eine höhere Biodiversität: Fakt sei, schreiben die Veranstalter, dass die Insektenmasse und Artenvielfalt in Europa deutlich abgenommen habe. Aktionen von Umwelt- und Naturschutzorganisationen, den Regierungen, der „Fridays für Future“-Bewegung und mehr zeigten, wie wichtig Themen der Umweltentgiftung und Artenschutz geworden seien. Nach dem Motto: Schluss mit den Monokulturen, her mit den vielfältigen Lebensräumen.

Natürlich sei ein eindeutiger ökologischer Bezug bei dieser Ausstellung keine Pflicht. Künstler sollten ihren ganz eigenen Fokus auf die faszinierenden Fluginsekten legen: Die Evolution brachte erstaunliche Lebewesen hervor, Mutationen zeigen eine Vielzahl erstaunlicher Körper und Fertigkeiten und durch Selektion entstanden großartige Spezialisierungen. Künstler ab 25 Jahren aus Europa sind aufgerufen, vergangene, gegenwärtige und zukünftige faszinierende Welten der Fluginsekten kritisch, humoristisch, satirisch, dramatisch in kleinformatigen Bildwerken zu präsentieren.

Der schweigsame Geschichtenerzähler feiert ganz still

Maler Neo Rauch wird 60 : Der schweigsame Geschichtenerzähler feiert ganz still

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit naturverbundenen Aktionen ist an den Ausstellungswochenenden geplant, sofern die Pandemie-Lage es zulässt. Bewerbungsschluss ist am 5. Juli. Die Vernissage der Ausstellung soll am 3. September sein, Ausstellungsdauer vom 4. bis 20. September. Eventuell wird sie, abhängig vom Wetter, um eine Woche verlängert.