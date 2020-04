Kolumne Himmel & Erde : Sekundenglück in Zeiten von Corona

Wesel Kann, ja darf man in diesen Zeiten der weltweiten Corona-Krise mit ihren bedrückenden Bildern um ihr Leben kämpfender Menschen und besorgniserregenden Berichten über bedrohte Arbeitsplätze solche Glücksmomente erfahren und genießen?

In dem zu dem Song produzierten Video zeigen Fans und Freunde von Herbert Grönemeyer, wie sie selber Glücksmomente, also „Sekundenglück“ erfahren und empfinden. In zahlreichen Video­schnipseln ist dort zu sehen, wie Menschen vom Glück beseelt am Strand die Meereslinie entlanglaufen, Kinder begeistert in einer Pfütze herumspringen, Schmetterlinge auf einer Blumenwiese umherfliegen; liebevolle Umarmungen vor großartigen Panoramen gibt es da, wunderbare stimmungsvolle Sonnenuntergänge, lachende Babys und strahlende Brautpaare und ein Mädchen, das ganz bei sich auf einer Schaukel, die an einem Ast baumelt, vor sich hin träumt.