Naturschutz und Landwirtschaft : Gülle-Streit: Nabu-Chef entschuldigt sich bei Bauern

Wesel Die Auseinandersetzung zwischen dem Naturschutzbund (Nabu) und der Landwirtschaft kommt in ruhigeres Fahrwasser. Nabu-Kreisvorsitzender Peter Malzbender hat sich nach seiner Gülle-Kritik und heftiger Gegenwehr aus der Kreisbauernschaft am Freitag offiziell bei Marc Schulte-Bunert, dem Pächter der monierten Fläche im Aaper Busch, entschuldigt.

Beide Seiten sprachen am Ende von einem ausgiebigen und sehr guten, wenn nicht sogar fruchtbaren Gespräch.

Malzbender erkannte vorbehaltlos an, dass Schulte-Bunert eben nicht zu viel Gülle auf dem Feld am Naturschutzgebiet Lippealtarm in Obrighoven hat ausbringen lassen. Schon gar nicht über mehrere Tage. Es sei ein Fehler gewesen, sich da auf die Aussagen anderer zu verlassen, sagte Malzbender und lobte Schulte-Bunerts „total nachhaltige“ Art der Landwirtschaft.