Politik legt fest : Grundschule Mehrhoog kann dreizügig werden

Grundschulstandort in Mehrhoog. Foto: Thomas Hesse

Mehrhoog Der Weg für die Investitionen ist frei. Ein interner Arbeitskreis hatte getagt.

Der Rat hat jetzt den Sperrvermerk für die Haushaltsmittel in Sachen Neubau der Grundschule Mehrhoog gestrichen und so Geld für Investition freigegeben. Zuvor war strittig, was das Raumprogramm und Kosten betraf. Im internen Arbeitskreis Schule war dann ein Konsens erzielt worden. Der wurde nun im Rat umgesetzt. Inhaltlich ging es darum, ob die Grundschule zweieinhalbzügig errichtet werden sollte oder dreizügig, wie es die Schulleitung befürwortet hatte. Man wäre zwar auch mit der kleineren Variante ausgekommen, kann nun aber besser besondere Angebote, etwa für die Integrationsarbeit, unterbringen. Und: ein geplanter Verbindungsgang zwischen der bestehenden Offenen Ganztagsschule (Bonhoeffer-Schule) und dem Neubau war ein Knackpunkt der Diskussion. Beides kann nun kommen. Denn bei der letzten Tagung des Arbeitskreises Mitte März konnte die Verwaltung die Zweifel ausräumen. Ausbau für Dreizügigkeit und Gang lassen sich nun im Kostenrahmen von 1,1 Millionen Euro darstellen. Zuvor waren Zusatzkosten für die Verbindung von 400.000 Euro im Gespräch.