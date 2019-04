Aktion in Mehrhoog : „Models“ aus dem Dorf auf dem Laufsteg

Mehrhoog Ungewöhnliche Aktion im Hamminkelner Ortsteil: Der soziale GuGe-Laden sieht sich bestärkt, nun jährlich zwei solcher Veranstaltungen durchzuführen.

Mehrhoog ( Die sozialen Aktivitäten in Mehrhoog sind ungewöhnlich vielseitig für ein Dorf dieser Größenordnung. Das bewiesen jetzt wieder die Aktiven des GuGe-Ladens, dem kleinen Sozialkaufhaus. Am Samstag fand in gemütlicher Runde fand g in der Mehrhooger Begegnungsstätte die erneute Modenschau des GuGeLadens, der in Trägerschaft von Mehrhooghilft ist, statt. Rund 100 Gäste konnte das Team begrüßen. Organisatorin Heidi Kaldewey reagierte begeistert: „Wir hätten mindestens doppelt so viele Eintrittskarten ausgeben können, wenn dies in der Begegnungsstätte zulässig und angesichts der vorhandenen Plätzen möglich gewesen wäre.“